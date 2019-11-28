شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تستقر على الاجتماع بشكل رسمى الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على يوم الأحد المقبل موعدا لاجتماع اللجنة بشكل رسمى، بعدما شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة ودية غاب عنها بعض الأعضاء لظروف مختلفة.

وحددت اللجنة على يوم الأحد المقبل حتى يشهد الاجتماع حضور جميع الأعضاء، لاسيما وأن محمد فضل عضو اللجنة يتواجد حاليا خارج مصر.

Advertisements

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع بعض الملفات المطروحة على الساحة وأبرزها برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم أفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل اعلانه وموعد مباراة السوبر المحلى وغيرها من الملفات.