شكرا لقرائتكم وائل جمعة: هجوم الأهلى الكاسح ودفاعه المتماسك يمهدان الطريق للفوز على النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر يمتلك كل مقومات الفوز على النجم الساحلى بدورى الابطال الأفريقى .

ونشر وائل جمعة عبر تويتر قائلا: "الأهلى أثبت جاهزيته بقيادة فايلر خاصة على المستوى الهجومى بتسجيله لـ23 هدفا فى 7 مباريات إضافة لخط دفاع متماسك.. كل مقومات الفوز على النجم فى مباراة الغد موجودة فبالتوفيق إن شاء الله".

ويتدرب الأهلى اليوم،الخميس، على ستاد رادس، والذى يستضيف مواجهة النجم الساحلى المقرر اقامتها غداً الجمعة، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بالمجموعة التى تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة تونس وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى وأحمد فتحى ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحى، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.