شكرا لقرائتكم فوز وتعادل مع مصر يقفز بجرز القمر 9 مراكز فى التصنيف العالمى "فيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتقى منتخب جزر القمر "9 مراكز" فى التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 133 عالمياً.

وحقق منتخب جزر القمر فوزا مهما على توجو بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل سلبياً مع منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون ليتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط.

وصعد منتخب كينيا "مركزين" فى التصنيف، ليحتل المركز الـ 106 عالمياً بعدما تعادل أمام مصر وتوجو فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بينما تراجع منتخب توجو "مركزين" ليحتل المركز الـ 126 عالمياً.

وتراجع منتخب مصر "مركزين" فى التصنيف الصادر اليوم، الخميس من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 51 عالمياً والسابع على الصعيد الأفريقي.

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وحافظ منتخب السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية فى القارة السمراء، بعدما احتفظ بالمركز الـ 20 عالمياً، فيما تقدم منتخب تونس "مركزين" ليحتل المركز الـ 27 عالمياً والثانى أفريقياً.

وارتقى منتخب نيجيريا 4 مراكز ليحتل المركز الـ 31 عالمياً والثالث أفريقياً، فيما صعد منتخب الجزائر 3 مراكز ليحتل المركز الـ 35 عالمياً والرابع أفريقياً، يليه منتخب المغرب فى المركز الـ 43 عالمياً والخامس أفريقياً، وغانا فى المركز الـ 47 عالمياً والسادس أفريقياً.