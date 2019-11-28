شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع الأحد المقبل لمناقشة برنامج أولمبياد طوكيو وعقد شوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الأحد المقبل موعدا لاجتماع اللجنة بشكل رسمى، بعدما شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة ودية غاب عنها بعض الأعضاء لظروف مختلفة.

واستقرت اللجنة على الأحد المقبل حتى يشهد الاجتماع حضور جميع الأعضاء، لاسيما أن محمد فضل عضو اللجنة يتواجد حاليا خارج مصر.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع بعض الملفات المطروحة على الساحة، وأبرزها برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل إعلانه وموعد مباراة السوبر المحلى وغيرها من الملفات.