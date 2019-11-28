وائل جمعة: الأهلى مع فايلر يمتلك جميع مقومات الفوز على النجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة، مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر يمتلك جميع مقومات الفوز على النجم الساحلى بدوري أبطال أفريقيا. وكتب وائل جمعة عبر تويتر، "الأهلى أثبت جاهزيته بقيادة فايلر، خاصة على المستوى الهجومى، بتسجيله لـ23 هدفاً فى 7 مباريات، إضافة لخط دفاع متماسك.. كل مقومات الفوز على النجم فى مباراة الغد موجودة بالتوفيق إن شاء الله".

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