شكرا لقرائتكم خبر عن وائل بدر مديرا فنيا لسلة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى وائل بدر، نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الأبيض، المهمة الفنية لفريق كرة سلة بنادى سبورتنج، خلفا لصبرى عبد النبى.

وكان صبرى عبد النبى المدير الفنى لسبورتنج قد تقدم باستقالته بعد الهزيمة من سموحة فى دورى المرتبط، وتم قبولها من مجلس الإدارة، ليتم الاستعانة بوائل بدر فى المهمة.

وبذلك يكون الجهاز الفنى لسلة الزمالك يضم عصام عبد الحميد مديرا فنيا، ومعه سمير جودة، على أن يتم ضم بديل لبدر فى الفترة المقبلة.

يذكر أن سبورتنج ينافس فى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع عشر ، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى على المركزين الثالث والرابع.