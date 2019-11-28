شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" طارق حامد.. قاتل الفتنة فى صفوف ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من جماهير الرياضة المصرية و الزمالك تحديدا يستطيع أن يختلف على اللاعب المقاتل داخل الساحرة المستديرة طارق حامد دينامو خط وسط فريق الزمالك و منتخب مصر.

كما أن طارق حامد نجم يمتلك الكثير منالخبرات التى تجعاه يتعامل مع الأمور بعقلانية كبيرة و يقتل اى فتنة تثير الجدل نحوه ، مثلما فعل مؤخرا بعدما هاجمه المسئولين بالتسبب فى هزيمة فريقه أمام إنبى فى الدورى بداعى الإجهاد ، غلا أنه تدارك الأمر و سافر مع يعثة الفريق إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

طارق حامد يثبت يوما بعد يوما أنه بالفعل الرمانة، التى تضبط إيقاع الفريق فى وسط الملعب بفضل تركيزه الثابت ومستواه المثالى، الذى يقدمه فى المباريات .

لاسيما و أن طارق حامد أحد أبرز اللاعبين اللذين لم يتذبذبون فى الأداء مطلقا، فهو لاعب يصب كل تفكيره فى الالتزام بالتدريبات والمباريات ولم يلتفت لأى شىء آخر مثل لاعبين أخرين يصبون تركيزهم فى الإعلام أو السوشيال ميديا

كما أن طارق حامد لاعب يمتلك حكمة فى إدارة أزماته ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على نجم القلعة البيضاء فى الصور التالية :



طارق حامد 3

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طارق حامد مع محمد صلاح 2



طارق حامد مع كأس مصر



طارق حامد بالكاجوال



طارق حامد فى حمام السباحة



طارق حامد فى تدريبات المنتخب