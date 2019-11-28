شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد اليوم موقف رامى ربيعة من مباراة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبى قبل مران الفريق المقرر له مساء اليوم، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة النجم الساحلي غداً باستاد رادس، بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعدما تعرض للإصابة فى مران الفريق أمس.

ولم يستكمل رامى ربيعة مران الأمس وغادره بعدما تعرض للإصابة فى كرة مشتركة مع زميله بالفريق مروان محسن أثناء الصراع على الكرة، وكشف مسئولو الأهلي أن رامى ربيعة تعرض لكدمة قوية فى الركبة، كما سقط مروان محسن على قدمه أثناء سقوطه ليتعرض رامى ربيعة أيضاً لكدمة فى وجه القدم.

وحصل رامي ربيعة على "حقنة مسكنة" على أن يتم متابعة منطقة الركبة، ففى حال تورمها سيتم إعفاء اللاعب من مواجهة النجم أما فى حال عدم تورمها وانخفاض معدل الألم، سيعود المدافع الدولى من جديد للحسابات الفنية في مواجهة النجم الساحلى المرتقبة.