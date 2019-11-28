حازم إمام يحيى ذكرى ميلاد والده الراحل بصورة ودعوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حازم إمام ذكرى ميلاد والده الراحل حمادة إمام عبر حسابه بموقع "إنستجرام". ونشر حازم إمام صورة لوالده، معلقا عليها "اللهم ارحم والدى العزيز رحمة واسعة فى ذكرى ميلاده وادخله فسيح جناتك يا رب". Advertisements ولد حمادة إمام فى 28 نوفمبر 1942 وهو أحد أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينيات. ونشأ ثعلب الزمالك فى أسرة عسكرية منذ صغره، فقد كان والده اللواء يحيى إمام، هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى الأربعينيات وأحسن حارس فى تاريخ مصر . حمادة إمام انضم لأشبال الزمالك بالصدفة عندما شاهده الكابتن على شرف "أبوالأشبال"، مدرب الناشئين بالقلعة البيضاء، عام1957، وضمه لفريق الناشئين تحت 16 سنة، بعد أن كان يقتصر لعبه لكرة القدم، أو "الكرة الشراب" فى شوارع السيدة زينب، حتى أعجب به وسارع بضمه لأشبال الزمالك دون أن يدرى أنه نجل يحيى إمام لفت حمادة الأنظار سريعا؛ حيت كان يلعب ضمن مسابقات 15 و16 و17 و20 سنة، وهو فى سن صغيرة.

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