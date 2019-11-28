شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رمضان صبحي لاعب الأهلي للتشكيلة الأساسية خلال مواجهة النجم الساحلي غداً بدوري ابطال افريقيا بعدما فضل الجهاز منحه راحه ولم يتم الدفع به أساسياً أمام الجونة وأكتفى فايلر بإشراكه في الـ10 دقائق الأخيرة خوفاً من تعرضه للإرهاق، بعدما شارك مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي توج بها الفراعنة الصغار، وحصد رمضان صبحي فيها لقب أفضل لاعب.

ويتدرب الاهلي اليوم ،الخميس، على ستاد رادس، والذي يستضيف مواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها غداً الجمعة، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالمجموعة التي تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة تونس وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.