طولان يعلق.. هل ينتقل أسامة جلال للأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي إنبي، أنه لم يتحدث مع لاعبه أسامة جلال من أجل الانتقال لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

طولان أضاف في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه حذر اللاعب من الحديث عن عروض الأهلي والزمالك في الفترة الحالية.

وأوضح طولان خلال تصريحاته، أن طلبه للاعب بعدم الحديث عن العروض بسبب الظروف الحالية التي يمر بها الفريق البترولي بجانب امتداد عقده لموسمين ونصف.

وعن موقفه لإقناع اللاعب بالانتقال لناد بعينه، قال :"لا أستطيع أن أفعل ذلك، اللاعب من حق إنبي وإدارة النادي هيّ صاحبة القرار في رحيل اللاعب".

Advertisements

وتابع :"لا أملك الحق في توجيه اللاعب بالانتقال لناد بعينه، ولا يجوز لي أن أفعل ذلك، أعرف أن الدخول في هذه المنطقة سيسبب لي أزمة".

واستطاع أسامة جلال أن يقدم مستوى لافت رفقة المنتخب الأوليمبي في الفترة الأخيرة حيث استطاع منتخب "الفراعنة" أن يحقق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بجانب الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك مع إنبي بديلاً في مباراة الزمالك الماضية والتي أقيمت مساء الإثنين حيث نجح الفريق البترولي في تحقيق الفوز الأول له في الدوري بهدفين مقابل هدف.