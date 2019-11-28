"الإقبال ضعيف".. استياء من إدارة النجم على تذاكر مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف صلاح بن عمر رئيس لجنة التنظيم بنادي النجم الساحلي، أن الإقبال على تذاكر مباراة فريقه أمام الأهلي ضعيف جدًا.

وأضاف بن عمر في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية، أن الإقبال على تذاكر مباراة الجمعة ضعيفة جدًا على الرغم من الجهود التي بذلتها لجنة التنظيم.

وتابع :"مستاء من نسبة الإقبال حتى الآن لكن أتمنى مساندة الجماهير للفريق قبل المباراة".

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وكشف بن عمر أن إدارة النادي الساحلي وفرت 500 تذكرة لأنصار الأهلي بجانب توفير حافالات مجانًا لهم على أن تلقى جماهير النجم نفس المعاملة في مباراة العودة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستقبل فريق النجم نظيره الأهلي، غدًا الجمعة، على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يلعب في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال مع الثلاثي النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.