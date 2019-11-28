رياضة | أشرف حكيمي يتحدث عن مواجهة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف حكيمي يتحدث عن مواجهة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند على صعوبة المواجهة التي خسرها فريقه أمام برشلونة بهدف مقابل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا

وأكرم برشلونة ضيافة بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب "الكامب نو".

وقال حكيمي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة، كنا نعرف صعوبة اللعب ضد البارسا في كامب نو، قاتلنا بأسلوبنا ولكن لم نتمكن من الخروج بنتيجة جيدة".

وأضاف :"الفرصة الاولى كانت لنا في المباراة وبعد ذلك تغيرت المباراة إلى جانب برشلونة وحاولنا كثيراً المواصلة على نفس المستوى والخروج بنقطة".

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وتابع :"ميسي لاعب كبير وعندما يريد إثبات ذلك يصعب إيقافه ويجب أن تكون حذرا عندما تلعب ضده.. الأمور تحسم في المباراة الأخيرة، المجموعة صعبة، وسنحاول التأهل".

ترتيب المجموعة الخامسة



برشلونة 11 نقطة

إنتر ميلان 7 نقاط

بوروسيا دورتموند 7 نقاط

سلافيا براج نقطتين