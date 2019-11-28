رياضة | صراع شرس على جائزة الأفضل في جولة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس على جائزة الأفضل في جولة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة لاعب الأسبوع في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مساء أمس الأربعاء مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عدة لقاءات حاسمة حيث تأهل برشلونة لدور الستة عشر، منا عبر ليفربول رفقة باريس سان جيرمان لنفس الدور، نفس الحال بالنسبة لمانشستر سيتي، فيما تأجل تأهل ليفربول ونابولي.

وضمت قائمة ٤ لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة وهم :-

ليونيل ميسي لاعب برشلونة حيث قاد فريقه للفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما سجل الهدف الثاني وصنع الهدفين الثاني والثالث.

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كما ضمت القائمة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والذي سجل أربعة أهدافسوبر هاتريك" في فوز الفريق البافاري الكاسح على سرفينا سفيزاد الصربي بسداسية نظيفة.

أما المرشح الثالث هو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي والذي سجل هدف وصنع هدفين في فوز فريقه على سلافيا براج التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما ضمت القائمة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي قاد فريقه لتحقيق تعادل مثير أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل فريق، والحفاظ على سجله خال من الهزائم في دوري المجموعات.