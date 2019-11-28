رياضة | سواريز: برشلونة قابل للعودة للطريق الصحيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: برشلونة قابل للعودة للطريق الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة أن هدف فريقه من مواجهة بوروسيا دورتموند كان هو التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة.

وحقق برشلونة فوزًا ثمينًا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو".

وقال سواريز عقب نهاية المباراة :"كان الهدف هو التأهل كـ متصدر للمجموعة وأردنا أيضًا تحسين أداء اللعب".

وأضاف :"لقد دخل جريزمان اللعبة بطريقة رائعة وتمكن من تسجيل هدف، من المهم أن يدمج تدريجياً في الفريق".

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وتابع :"قدمنا شوط أول جيد ، وفي الشوط الثاني تركنا قمنا بـ تخفيض الرتم مع الميزة التي لدينا".

وأشار :"في شهر ديسمبر لدينا الكثير من المباريات المهمة والصعبة وهذا البارسا قابل للعودة للمسار الصحيح لأنه نادي كبير".

وكان سواريز قد أحرز الهدف الأول لبرشلونة في شباك بوروسيا دورتموند بصناعة من زميله ليونيل ميسي، فيما أحرز الأخير الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لأنطوان جريزمان.

ترتيب المجموعة السادسة

برشلونة 11 نقطة

إنتر ميلان 7 نقاط

بوروسيا دورتموند 7 نقاط

سلافيا براج نقطتين