رياضة | حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأهلي حقيقة الأنباء عن استغناؤه عن نجم الفريق مؤمن زكريا وذلك بسبب معاناته من المرض في الفترة الأخيرة.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا أن الأهلي أرسل لمؤمن زكريا الاستغناء الخاص به خلال الأيام الماضية.

وذكر مصدر في الأهلي رفض نشر اسمه أن النادي الأحمر أخطر زكريا بالفعل بعدم قيده في قائمة الفريق في الموسم الجديد وأن هذا إجراء روتيني لا بد أن يقوم به النادي.

وأوضح المصدر أن هذا الإخطار يعني أن اللاعب حر وقد حدث بالتنسيق بين النادي وزكريا لأن فترة علاجه ستستغرق وقتا طويلا حتى يستطيع العودة للمشاركة مجددًا في المباريات.

Advertisements

وعلى جانب آخر، رفض أحمد يحيى وكيل مؤمن زكريا التعليق على الأمر.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تكفله بعلاج مؤمن زكريا وسفره إلى ألمانيا، كما ظهر اللاعب مؤخرًا برفقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية الذي أعلن أنه سيساعده على السفر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب ارتفاع تكاليف علاج مؤمن زكريا نجم الأهلي في هروب مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب من تحمل تكاليف علاج اللاعب.

وفوجيء مسئولو النادي الأهلي أن تكلفة الحقنة الواحدة لعلاج مؤمن زكريا من ضمور العضلات تصل إلى مليون دولار ويحتاج اللاعب إلى 3 أو 4 منها وذلك عقب رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

ووافق النادي الأهلي على سفر مؤمن زكريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال باقي العلاج بعدما عرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تحمل تكاليف علاجه.