شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 17 ناديا لتوفيق أوضاعهم ويهدد بإستبعادهم من الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابات الي 17 ناديا من اندية الجمعية العمومية ، تطالبهم بتوفيق اوضاعهم في أقرب وقت مع التلويح بإمكانية استبعادهم من الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقبلة والمزمع إجراءها في سبتمبر المقبل .

وخاطبت اللجنة الخماسية كل من ، نادى جينيس ومركز شباب أبو النمرس ومركز شباب المعمورة ومركز شباب النجيلة ونادى غزل المحلة الكبرى ونادى سبورتنج كاسل ومركز شباب الحنفى ونادى شيكو ونادى غزل دمياط ونادى غزل شبين الكوم ونادى غزل كفر الدوار ومركز شباب كفر بولين ومركز شباب رشيد ومركز شباب أبو حماد ومركز شباب بلدية اللاسماعيلية ومركز شباب القيس ومركز شباب الرضوانية، للتشديد علي ضرورة توفيق الأوضاع وفقا لقانون الرياضة الجديد خلال مهلة محددة والاسيتم استبعادهم من الجمعية العمومية .

وأمهل قانون الرياضة 71 لسنة 2017 كل الاندية التي أشهرت علي القانون 79 لسنة 1975 فترة محددة لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد وان تتبنى اللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الأولمبية أو تقوم بعمل لائحة النظام الأساسي وتعتمد من الجمعية العمومية وتنشر بجريدة الوقائع المصرية ، إلا أن الأندية سالفة الذكر لم توفق اوضاعها وفق القانون الجديد.