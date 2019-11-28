شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش تأجيل تدعيم خط الدفاع للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح تأجيل تدعيم خط دفاع الفريق لفترة الانتقالات الصيفية، بعد المباحثات التي عقدتها اللجنة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مؤخراً، والذي جعل الأولوية لتدعيم الهجوم خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال الشتاء القادم، مما يعني احقية النادي في ابرام صفقتين فقط، والذين سيكونا في خط الهجوم وفقاً لرغبة فايلر وحديثه مع إدارة النادي حتى هذه اللحظة.

ويدخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبي، كما تدرس الإدارة الحمراء تفعيل التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا جناح أفيس البرتغالي.