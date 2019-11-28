شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستدرج الإنتاج الحربى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجهاز الرياضة العسكرى ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين الباحثان عن تصحيح الاوضاع فى المسابقة.

وتعادل طلائع الجيش مع طنطا سلبياً فى أخر ظهور بالدوري بينما خسر الانتاج الحربى من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالمسابقة.

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ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويسعى طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لتحقيق الفوز الاول لفريقه هذا الموسم فى مباراته الثانية مع الفريق بعد التعادل مع طنطا خارج ملعبه منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس فيما يطمح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فى العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى بعد فترة الاعداد القوية التى خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري وشهدت نتائج متميزة للغاية فى اللقاءات الودية حيث تفوق على المقاصة بسداسية مقابل هدفين وحقق النتيجة ذاتها أمام الاتحاد الليبى بعدما استعاد الفريق مهاجمه باسم مرسى الذى مارس هوايته بهز الشباك .