رياضة | مواجهة نارية تنتظر يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة نارية تنتظر يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل يوفنتوس الإيطالى رسميا للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا وهو دور ال 16 من البطولة الأقوي اوروبيا بعدما إحتل صدارة المجموعة الرابعة بعج فوز امس على فريق أتليتكو مدريد الإسبانى بهدف باولو ديبالا، ليتأهل الفريق للأدوار الإقصائية من البطولة الأوروبية.

وبعدما تأهل يوفنتوس الإيطالى رسميا للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا أصبح من الممكن أن تكون هناك مواجهة محتملة بين يوفنتوس وبين ريال مدريد الإسبانى أو توتنهام هوتسيبير الإنجليزي الذى ضمنوا الصعود كثانى مجموعة.

وتأهل ريال مدريد الإسبانى رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي عن المجموعة الأولي بعدما إحتل المركز الثانى بينما فريق توتنهام هوتسيبير ضمن الصعود فى المركز الثاتى هلف بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح من الممكن والمحتمل أن يواجه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية فريقه السابق والذى قضي فيه 9 سنوات ريال مدريد لأول مرة منذ رحيله قبل الموسم الماضي للسيدة العجوز.

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ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس الإيطالى 13 نقطة

أتليتكو مدريد الإسبانى 7 نقاط

بايرن ليفركوزن الألمانى 6 نقاط

لوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط