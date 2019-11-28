رياضة | ضربة موجعة لريال مدريد بعد الإعلان عن مدة غياب هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لريال مدريد بعد الإعلان عن مدة غياب هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد مهاجم النادي الملكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب واستبداله.

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وقال نادي ريال مدريد الإسباني في البيان الرسمي ان إيدين هازارد قد خضع لفحوصات من قبل الفريق الطبي في النادي الملكي وتم تشخيص إصابة النجم البلجيكي بكدمة خارجية في ساقه اليمنى، والنادي في انتظار تطور حالة اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة أن نجم نادي ريال مدريد ايدين هازارد سيعود للمشاركة مع فريقه ريال مدريد في المباريات خلال 10 أيام و سيلحق بالكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل لأنه تبين عدم معاناته من أي كسر في العظام.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني تعادل علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ليصعد رسميا لدور ال16 رفقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.