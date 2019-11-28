رياضة | عبد المنعم شطة في حوار جريء لـ"الخليج 365 الرياضي" : أرفض تعاقد الأهلي مع كهربا وهذا الثلاثي هو الأجدر للمشاركة في طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المنعم شطة في حوار جريء لـ"الخليج 365 الرياضي" : أرفض تعاقد الأهلي مع كهربا وهذا الثلاثي هو الأجدر للمشاركة في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حزين على اختيار حسام البدري لكهربا في معسكر المنتخب

أطالب مجلس الأهلي بضم عصام الحضري كمدرب للحراس في حالة التعاقد مع كهربا

الاكتتاب هوا الحل السريع لإنشاء استاد الأهلي

حسام البدري أخطأ في استبعاد لاعبي بيراميدز

يعد عبد المنعم شطة واحد من أبرز الاعبين على مدار تاريخ النادي الأهلي الذين سطعوا في سماء الكرة المصرية و حفروا أسماءهم بأحرف مضيئة في تاريخ النادي الأحمر ،حيث سطع نجمه في فترة أوائل السبعنيات و حتى منتصف الثمانينات ، وكان لموقع الخليج 365 الرياضي حوارا مطولا مع شطة حول آخر المستجدات الرياضية وإليكم نص الحوار :_

بداية.. كيف ترى صعود المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 ؟

أود أولا أن أتقدم بخالص التهاني للمنتخب الأولمبي على الصعود للأولمبياد ، أما عن رأيي في الأداء ففي الواقع الأداء كان رائعاً فالفريق كان متماسكاً ولديه روح معنوية عالية ظهرت داخل المستطيل الأخضر، كما أن شوقي غريب كان لديه تنوع في مراكز الاعبين وهوا ما ساعد المنتخب على حصد اللقب القاري ومن ثم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020 .

برأيك .. ما المختلف في البطولة الأفريقية الحالية عن البطولات السابقة ؟

أولا المستوي الفني للمنتخبات المشاركة كان قوياً للغاية وهوا ما جعل أمر الصعود للأولمبياد صعب على كل الفرق كما أن التنظيم كان مختلفا ورائعا بخلاف البطولات السابقة فقد سبق لي وأن شاركت في بطولات أفريقية تحت 23 سنة وأعلم تماما قوة هذه البطولة عن البطولات السابقة ، كما أن الحضور الجماهيري بهذا الكم في هذه البطولة هوا أمر لم يحدث من قبل وهوا ما يجعل هذه البطولة الأقوي في تاريخ بطولات هذا السن وأود أن أشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة .

من وجهة نظرك من الثلاثي الأحق بالانضمام للمنتخب الأولمبي فوق السن خلال الأولمبياد القادمة ؟

بالطبع محمد صلاح لابد من تواجده بهذا المحفل العالمي ، بالإضافة إلى تدعيم خط الوسط بلاعب قوي مثل طارق حامد وكذلك محمود حسن تريزيجيه .

كيف رأيت أداء رمضان صبحي في هذه البطولة كقائد ؟

أرى أن رمضان صبحي بدأ في النضوج الكروي من خلال الإيجابية على المرمى وكذلك تطور أسلوب لعبه وخاصة في حالة واحد ضد واحد ، فأصبح يمتلك الحلول بعد المراوغة من خلال التمرير واللعب الجماعي ولكن أتحفظ عصبيته الزائدة داخل المستطيل الأخضر والاعتراض على الحكام.

هل يمكننا القول أن رمضان صبحي سيصبح القائد المستقبلي للمنتخب الوطني ؟

يجب أن يفكر رمضان في هذا الأمر جيدا فالقيادة ليست بالأمر السهل ، فعليه أن يكون هادئ في الملعب وأن يكف عن العصبية والاعتراض على الحكام والتركيز في اللعب فقط ، فالاعب صغير في السن وأمامه الوقت الكافي لتطوير ذاته .

بعد جولتين في التصفييات.. كيف رأيت أداء المنتخب الأول مع حسام البدري ؟

لا يجب أن نتعجل بالحكم على حسام البدري ، فالمدرب يتبقى له أربعة مباريات إذا حصل منها على تسعة نقاط يتأهل للكان ، لذا أرجو ألا نتعجل في الحكم ، كما أن الجهاز الفني عاني من نقص العناصر الأساسية مثل محمد صلاح ومصطفى محمد وبرجوع هؤلاء الاعبين واكتمال العدد وقتها نستطيع الحكم على أداء المنتخب .

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كيف ترى استعباد حسام البدري للاعبي بيراميدز ؟

حسام البدري أخطأ في استبعاد لاعبي بيراميدز ، كان يجب عليه ضم عناصر بيراميدز ويترك الأمور الإدارية لاتحاد الكرة لأن يتخذ قرار بشأن النادى .

ماذا عن اختيار حسام البدري لمحمود عبد المنعم كهربا ؟

أنتقد بشدة حسام البدري في اختياره لمحمود كهربا تماماً مثلما انتقدت حسن شحاته في اختياره لعصام الحضري بعد هروبه من النادي الأهلي، لأن الاعب الهارب من ناديه لا يجب ضمه للمنتخب الوطني على سبيل سلوكيات الاعب وانفلاته الأخلاقي ، وحزنت على اختيار حسام البدري فهوا لم يقدم شيئاً في المباراتين أمام كنيا وجزر القمر ، وعلى الجهاز الفني أن يضع الأخلاق معيارا في الاختيارات .

كيف ترى مفاوضات النادي الأهلي مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق ؟

أرفض تماماً هذه الصفقة فمن الخطأ تعاقد الأهلي مع كهربا ولو تم التعاقد أطالب مجلس الإدارة بضم عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى .

ماذا عن المنافسة في بطولة الدوري العام هذا الموسم ؟

الدوري العام لم يبدأ بعد ولكن الأندية كلها تمتلك الرغبة والطموح في تحقيق نتائج جيدة وهوا ما يزيد الدوري قوة هذا الموسم ، كما أن مشاركة فرق المقدمة في البطولات الأفريقية تعطى منافسة وقوة للبطولة المحلية ، لذا يمكننا القول أن الدوري المصري هوا أقوى الدوريات الأفريقية على الاطلاق .

كيف رأيت أداء النادي الأهلي مع المدرب فايلر ؟

في الحقيقة لقد أثبت فايلر أنه مدرب جيد ولديه طموح مع الأهلي من خلال اختياراته الفنية للاعبين المميزين ، وهوا يذكرني بمدرب الأهلي السابق هديكوتي من خلال الحكم على مدي إجادة الاعبين في التدريبات فقط والابتعاد عن خدعة أسماء الاعبين الكبار وأتمنى التوفيق له.

حدثت ضجة كبيرة حول تصريحات كابتن مصطفى يونس حول قطاع الناشئين في النادي ..كيف رأيت تصريحات لاعب الأهلي السابق ؟

أرفض تماماً تصريحات مصطفى يونس مثل هذه الأمور لا يجب أن تقال في وسائل الإعلام، فهوا كان مدرب في الأهلي ويعلم جيدا أن النادي الأهلي لا يقبل هذا .

من وجهة نظركم ما الذي ينقص محمود تريزيجيه لكي يصبح مثل محمد صلاح ؟

ينقصه الإرادة والكفاح والنزعة القتالية من أجل تحقيق هدفه ، لأن المستوى الفني وحده ليس كافياً للوصول إلى القمة ولكن بالإصرار والعزيمة والثقة بالتفش يصل الإنسان إلى مبتغاه.

ماذا عن الصلح بين المستشار ترك آل الشيخ ومجلس الأهلي ؟

الصلح بين المستشار ترك الشيخ ومجلس الأهلي هوا نتيجة طبيعية لمبادرة آل الشيخ للصلح ، فقبول الأهلي للصلح هوا من شيم الكبار ، وأتمنى أن تكون منح ترك الشيخ للأهلي في المستقبل سرية .

كيف ترى حلم جمهور الأهلي في إنشاء استاد خاص للفريق ؟

أتمنى أن يعمل مجلس الإدارة على مشروع إكتتاب فالأهلي لديه القدرة على تنفيذ هذا المشروع وأتوقع حصول الأهلي على 2 مليار في خلال سنتين ، فيجيب أن يبني الأهلي ملعبه الخاص بنفسه على يد أعضائه وجماهيره ورجال أعماله .