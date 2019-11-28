رياضة | أهداف مباراة - سلافيا براج 1 × 3 إنتر ميلان | دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - سلافيا براج 1 × 3 إنتر ميلان | دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطي فريق إنتر مضيفه سلافيا براج التشيكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب "إدين أرينا"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لاوتارو مارتينيز نجم الانتر هدفين في الدقائق 19 و88 وسجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل توماس سوسيك هدف براج الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 37.

ويهذه النتيجة الكبيرة، حصد إنتر المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بوروسيا، خلف برشلونة المتصدر برصيد 11 نقطة، دورتموند فيما تجمد رصيد براج عند نقطتين.