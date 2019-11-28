رياضة | لاعب برشلونة يصدم مواطنه من أجل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب برشلونة يصدم مواطنه من أجل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الهولندي الدولي "فرانكي دي يونج" صدمة كبيرة لمواطنه وزميله في المنتخب الهولندي "فيرجيل فان دايك" لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل أيام من تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019.

وقال دي يونج أن زميله ليونيل ميسي يستحق نيل الجائزة، أكثر من مواطنه فيرجيل فان دايك.

وقال دي يونج لوسائل الأعلام، قبيل مواجهة فريقه ضد دورتموند في دوري الأبطال: " يجب أن يفوز ميسي بالكرة الذهبية، قلتها قبل ذلك، هو أفضل لاعب في العالم".

وتابع: " ميسي يتفوق على أي لاعب الآن، فان دايك لاعب رائع ويقدم مستوى رفيع، لكن ميسي أفضل".

Advertisements

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، يوم الإثنين المقبل في مدينة باريس.

وتشير التكهنات أن إسم الفائز لن يخرج عن الثلاثي فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وسط بعد التلميحات بفوز ميسي بالجائزة.

وكان ميسي قد توج بجائزة الأفضل عن عام 2019، بينما حسم فان دايك جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

ويستعد برشلونة لإستضافة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.