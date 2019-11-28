رياضة | أرسنال وإينتراخت فرانكفورت مباراة الفرصة الأخيرة لإيمري

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يسعي أرسنال الإنجليزي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، على العودة من جديد على الطريق الصحيح والعودة للإنتصارات خاصة بعدما أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة أرسنال تفكر بجدية فى إصدار قرار برحيل إيمري عن تدريب الجانرز بسبب النتائج السلبية الأخيرة للفريق خلال الفترة الماضية.

ويستضيف أرسنال الإنجليزي نظيره إينتراخت فرانكفورت الألمانى على ملعب الإمارات ووسط جماهيره بإنجلترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج.

موعد مباراة أرسنال و إينتراخت فرانكفورت الألمانى والقنوات الناقلة

يحل فريق إينتراخت فرانكفورت الألمانى ضيف ثقيل على نظيره أرسنال الإنجليزي الذى يعانى خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزى، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

ولم يحقق نادى أرسنال تحت قيادة أوناي إيمري الفوز خلال ال 6 مباريات الماضية، منذ تحقيق الفوز الأخير على فيتوريا جيماريش البرتغالي يوم 24 أكتوبر الماضي بالدوري الأوروبي، ثم توالت العديد من الإخفاقات، مثل الخروج من الكأس على يد ليفربول والتراجع بالدوري الإنجليزي بالتعادل أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون ساوثهامبتون والخسارة من ليستر سيتي والتعادل مع فيتوريا جيماريش بالدوري الأوروبي.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام إينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى : لينو

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خط الدفاع : شامبيرس، دافيد لويز، باباستاثوبولوس

خط الوسط : بيلرين، توريرا، جوندوزي، تيرني

خط الهجوم : أوزيل، لاكازيت، أوباميانج.

ترتيب المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي

أرسنال الإنجليزي 10 نقاط

ستاندر ليج البلجيكى 6 نقاط

إينتراخت فرانكفورت الألمانى 6 نقاط

فيتوريا جيماريش البرتغالي نقطة واحدة