رياضة | موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره النجم الساحلي التونسي، الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي :

تُقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي يوم الجمعة على الملعب الأولمبي في العاصمة التونسية رادس، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة الأهلي والنجم الساحلي اليوم

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تنقل الأهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورت 1 القطرية

معلق المباراة الأهلي والنجم الساحلي:

وخصصت قناة بي ان سبورتس المعلق الليبي محمد بركات للتعليق على مواجهة الأهلي والنجم الساحلي.

مجموعة الأهلي الأهلي والنجم الساحلي

ويتواجد الأهلى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.