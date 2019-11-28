شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء شوقي غريب على الهواء: «قدمنا شهيد من خيرة ولادنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
بكى المدير الفني للمنتخب الأولمبي، شوقي غريب، عندما تذكر ابن شقيقته المقدم شريف محمد عمر الذي استشهد في سيناء.
وقال شوقي غريب، خلال استضافته في برنامج «معكم» الذي يذاع على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «قدمنا شهيد من خيرة ولادنا في سيناء، وكنت بكلمه مرة وبقوله (تحب أكلم لك حد يرجعك) قالي (بص يا خالو لو أنا جيت فيه غيرى هيروح يستشهد فخليني اديكوا لقب».
وأضاف شوقي غريب، أن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كانت أول فرحة تدخل بيت العائلة من 3 سنين، وأول حاجة عملتها أهديت الكأس لشهداء مصر«.
وأشار شوقي غريب إلى أن دعم الجماهير للمنتخب الأولمبي جاء بعد رؤيتهم إصرار اللاعبين على إسعادهم وتحقيق النصر والفوز بالبطولة الأفريقية.
وتوج المنتخب المصري تحت 23 سنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر وتأهل لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.
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