شكرا لقرائتكم الأهلي يبلغ اتحاد الكرة رفض مقترح تغيير نظام الاستبدال قبل انتهاء الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادي الأهلي نظرائهم في اتحاد الكرة رفضهم التام لمقترح تغيير نظام الاستبدال قبل انتهاء الموسم، وذلك حفاظاً على نظام المسابقة وارثاء مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن النادي ضحى كثيراً لتنفيذ قرار الجبلاية هذا الموسم، سواء فيما يخص القيد أو الاستبدال ،حيث أضطر النادي للاستغناء عن عدد من نجومه دون الحصول على أي مقابل مادي للالتزام بالعدد المُحدد في قوائم الأندية.

وتحاول عدده أندية تعديل نظام الاستبدال من خلال زيادة العدد وعدم الاكتفاء بخمسة لاعبين ،خاصة تلك الأندية التي استكملت قائمتها واستنفذت الاستبدال قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأن عدم اجراء تعديلات على نظام الاستبدال يعني استكمالهم الموسم باللاعبين المقيدين في قائمتهم دون ضم لاعبين جدد.

وأبدى الأهلي تمسكه بالاستمرار على النظام الموضوع حالياً، خاصة وأن الأهلي لازال يحق له استبدال لاعبين خلال الميركاتو الشتوى القادم، في الوقت أن الزمالك منافسه التقليدي له الحق في استبدال لاعب وحيد، بينما لا يملك بيراميدز حق التعاقد مع أي صفقات جديدة.