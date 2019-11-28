شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبدأ صرف مستحقات البث للأندية المشاركة في كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، علي صرف مستحقات البث للأندية المشاركة في كأس مصر بداية من دور الـ32 وذلك بعدما تلقي اتحاد الكرة مذكرة رسمية من أندية قنا وبني سويف وبيلا وفاركو يطلبون خلالها صرف مستحقاتهم قبل خوض مباريات دور الـ٣٢ رافضين ارتداء قميص اتحاد الكرة وفقا للائحة البطولة .

وتقدم مجلس إدارة نادى قنا، برئاسة أشرف سعد، بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يعترض خلالها على ارتداء القميص المخصص له فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر أمام النادى المصرى، اعتراضا على عدم صرف مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة بعد وصوله إلى دور الـ32 من عمر البطولة.

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وقال أشرف سعد لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة عقب سحب مراسم القرعة أمس، يؤكد خلالها رفضه ارتداء القميص المخصص له من قبل اتحاد الكرة إلا بعد سداد مستحقاته المتأخرة، مضيفا، "المباراة ستقام على استاد الجيش بالسويس، ولم يحصل حتى الآن على أى مستحقات من اتحاد الكرة رغم بلوغه دور الـ32".