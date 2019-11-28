شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 5 مباريات فى الجولة السادسة للمجموعة الثالثة حيث يستضيف فاركو المتصدر برصيد 10 نقاط نظيره دكرنس صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط فى مواجهة صعبة للفريقين فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها هذه المجموعة بين أكثر من نادى .
ويحاول الدكتور أحمد عاشور المدير الفنى لفاركو استغلا عامل الأرض لاقتناص الثلاث نقاط والإبتعاد أكثر بالصدارة ، بينما يسعى أيمن الجمل المدير الفنى لدكرنس مواصلة عروضه الجيدة على أمل تحقيق المفاجأة باعتلاء صدارة الترتيب من جديد .
فى الوقت نفسه وفى لقاء لا يقل صعوبة عن سابقه يستضيف بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال فريق الأوليمبى بقيادة أحمد الكأس ، ويعيش الفريقان حالة استفاقة بعدما ذاقا حلاوة الفوز فى الجولة الماضية لأول مرة منذ انطلاق المسابقة ، فأبناء البلدية يحتلون المركز السابع برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل الأوليمبى المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، كما يستدرج دمنهور صاحب المركز الثانى بالمجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر فاركو مع غزل المحلة الذى يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط .
كما يلتقى المنصورة وبيلا فى لقاء الجريحين فأبناء المنصورة يحاولون اللحاق بركب الفرق المتواجدة بالدورى بعدما توقف رصيدهم عند 4 نقاط فى المركز الثامن ، بينما يحتل بيلا المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط والفائز فى تلك المواجهة مولود بينما الخاسر سيصعب موقفه فى جدول الترتيب ، وتختتم مباريات الجولة بلقاء أبوقير للأسمدة مع مالية كفر الزيات فى لقاء سهل نسبيا لأبناء علاء نوح الطامحين نحو العودة للمنافسة على الصعود من جديد خاصة وأنهم يمتلكون 6 نقاط فى المركز السادس ، بينما يحتل المالية المركز الأخير برصيد نقطتين .
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