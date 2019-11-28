شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مشاهد مثيرة من تأهل الدراويش لدور الثمانية بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الإسماعيلي، فوزا على الجزيرة ، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد محمد بن زايد، ضمن جولة الإياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية ليصعد لدور الــ8.

انتصار على اثره تحققت العديد من المكاسب نستعرضها على النحو التالى …

-رقم مميز

بات الإسماعيلى هو أول فريق مصري يحقق الفوز على الأندية الإماراتية في الإمارات.

-عبد الرحمن مجدى يواصل رحلة التألق

رغم قدومه مرهقا مع مشاركته مع المنتخب الأوليمبى والمساهمة فى حصده لقب البطولة الافريقية الا أن عبد الرحمن مجدى واصل رحلة التألق بصنعه هدفى الدراويش.

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-مشاركة اصغر ثنائى بالبطولة

شهدت المباراة مشاركة كل من محمد بيومى وحازم مرسى اللذان يعتبران من أصغر لاعبى البطولة حيث يبلغ عمر الأول 17 عام والثانى لم يصل لسن الــ19 عام.

-اول انتصار خارج الديار

حقق الاسماعيلى اول انتصار له خارج ملعبه خلال مشاركته بآخر نستختين للبطولة العربية فى حلتها الجديدة.