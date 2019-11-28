شكرا لقرائتكم خبر عن تامر على مدير نادى الشمس يوضح حقيقة طرد فريق الكرة بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر على المدير التنفيذي لنادى الشمس، حقيقة طرد جميع لاعبى الفريق الكروى الأول من مساكنهم بعد أن طالبوا بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

وروى تامر على فى تصريحاته لـ"الخليج 365" القصة الكاملة للأزمة قائلاً: "لاعبى الفريق الأول لم يحصلوا على راتب شهر أكتوبر فقط ونوفمبر الذى مازال لم ينتهى، وتحدث معى منذ يومين "بركة" قائد الفريق وطلب صرف مستحقات اللاعبين".

و أضاف: "على الفور تحدثت مع أسامة أبو زيد رئيس مجلس الإدارة ووافق على صرف مكافأت 3 مباريات، وقمت صباح أمس الأربعاء بإنهاء إجراءات صرف المبالغ المستحقة للاعبين، وعندما طالبتهم بالحضور لاستلام قيمة مكافأت الثلاثة مباريات، فوجئت برفضهم وتمسكهم بالحصول على راتب شهر 10 و 11، مع التهديد بعدم خوض التدريبات".

تابع المدير التنفيذى لنادى الشمس حديثه: "ومع بداية التدريب تواجد 6 لاعبين فقط فى أرض الملعب، ورفض باقى اللاعبين نزول الملعب، فقولت لهم: (اللى مش عايز ينزل التدريب مايقعدش فى النادى تانى)، وبعدها فوجئت بمكالمة من قسم شرطة النزهة يبلغنى بإنه يوجد 5 لاعبين من الفريق يحملون 17 بطاقة شخصية يرغبون فى تحرير محضر جماعى ضد نادى الشمس بعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ثم قاموا بجمع متعلقاتهم من مسكنهم فى النادى، وذهبوا لتحرير محضر أخر بأن النادى طردهم من محل الإقامة فى وقت متأخر".

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أردف تامر على: "لن نقف صامتون أمام هؤلاء اللاعبون، وسيتم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لمنطقة القاهرة بإمتناعهم عن المشاركة مع الفريق فى المباراة المقبالة أمام طوخ ضمن منافسات القسم الثالث بمجموعة القاهرة ليتم وقفهم، مع تصعيد الناشئين لخوض المباراة".