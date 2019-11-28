شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستضيف الداخلية.. القناة مع سيراميكا فى الجولة الخامسة للمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف على ملعبه القناة نظيره سيراميكا كليوباترا فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لتقارب المستوى الفنى ورغبة الفريقين فى خطف الثلاث نقاط ، فأصحاب الأرض يحتلون المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 8 نقاط ، ويبحث حمزة الجمل المدير الفنى للفريق إلى استغلال عامل الأرض للإقتراب أكثر من المتصدر سيراميكا كليوباترا الذى يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية .

فى إطار مباريات المجموعة يستضيف الترسانة المعدل نظيره الداخلية تحت شعار لا بديل عن الفوز والثلاث نقاط للفريقين ، فالشواكيش نجحوا فى تحقيق فوزيين متتاليين فى الدور التمهيدى للكأس على حساب المريخ البورسعيدى والأوليمبى وهو ما رفع من الروح المعنوية بعض الشئ للاعبين والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى الذى يطمح فى تحقيق أول ثلاث نقاط مع الفريق للدفع به فى منتصف الجدول ، بينما يخوض الداخلية بقيادة هشام زكريا اللقاء فى المركز السابع برصيد 4 نقاط ويسعى هو الأخر لتحقيق نقاط المباراة .

كما يلتقى منتخب السويس بقيادة محمد صلاح مع المريخ البورسعيدى فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض أصحاب المركز الثانى للمجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل المريخ المركز العاشر برصيد نقطتين فقط وهو ما جعل أحمد جوهر رئيس النادى يقوم بفسخ التعاقد مع أشرف خضر المدير الفنى للفريق ، فى الوقت الذى يستضيف فيه الزرقا بقيادة عطيه صابر فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال الذى نجح فى لم شمل الفريق والصعود لدور الـ32 لكأس مصر ويحاول فى لقاء اليوم تعديل المسار بتحقيق الإنتصار للإقتراب أكثر من سيراميكا المتصدر .

على ملعبه الشرطة بالعباسية يلتقى كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى مع جمهورية شبين المنتشى من الفوز الأخير على الترسانة ، وتختتم مباريات الجولة بلقاء النجوم على ملعبه مع النصر فى مواجهة سهلة نسبيا لأبناء رمضان السيد الباحثين عن الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر.