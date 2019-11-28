فيتا كلوب يدين ” التصرفات غير الرياضية” لمشجعي شبيبة القبائل الجزائري

أدان نادي فيتا كلوب الكونغولي ما أسماه ” التصرفات غير الرياضية” التي يقوم بها مشجعو مضيفه نادي شبيبة القبائل الجزائري للتأثير على الفريق قبل مواجهتهما غداً الجمعة، في إفتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وقال فيتا كلوب في بيان نشره في حسابه على توتير مساء الأربعاء، إن الفريق يتدرب بصورة عادية منذ وصوله إلى الجزائر الإثنين الماضي.
غير أنه أوضح أن اللاعبين يجدون صعوبة في التركيز بسبب قيام “مشجعي شبيبة القبائل بمحاصرة الفندق الذي يقيمون فيه بمدينة تيزي وزو، وإحداث الضجيج بهدف التأثير عليهم قبل المباراة”.
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