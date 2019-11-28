هيرفي رونار يُحمل نفسه مسؤولية ما حدث أمام الكويت

حمل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم نفسه مسئولية الخسارة الكبيرة أمام الكويت بنتيجة 1- 3 في إفتتاح مبارياتهما في المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج المقامة في قطر (خليجي 24).

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء عقب المباراة، أبدى أسفه على الهزيمة التي تلقاها فريقه، وقال “النتيجة ليست جيدة، حصلنا على العديد من الفرص لم نستغلها، لقد لعبنا بلاعبين شباب، أربع منهم دون سن العشرين، وقد أثر ذلك علينا بلاشك، ولكن في النهاية أتحمل مسؤولية الخسارة”.

وأضاف، “علينا أن نكون عادلين، هذه كرة قدم، والعديد من لاعبينا لم يشتركوا في اللقاء لأنهم كانوا في اليابان كما يعلم الجميع، النتيجة ليست كُل شيء، لست معنيًا بنتيجة مباراة اليوم، وفلسفتي لم تتغير سواء كانت في إفريقيا أو هنا”.

وشدد، “أنتم تعرفون اللاعبين السعوديين، لن أتحدث الآن، وسأترك الحكم لكم بعد المباراتين المتبقيتين أمام البحرين وعمان، أتينا بالمجموعة القادرة على تحقيق الفوز، ولكن ربما كان هنالك تأثير سلبي لتأخر وصول اللاعبين”.

واختتم رينارد تصريحاته، “في الحقيقة أنا معني بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، ولا أنكر أهمية هذه البطولة، ونحن أعددنا الفريق جيدًا للمنافسة عليها، والدفاع الذي دافع أمام أوزبكستان هو نفسه الذي دافع أمام الكويت ولكن هذه كرة القدم، أنت معرض للخسارة في بعض المباريات”.