تقرير | ليفربول ونابولي تحت رحمة مفاجأة هالاند ورفاقه!

تعادل ليفربول 1-1 مع نابولي في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء لينتظر الفريقان المباراة الأخيرة في المجموعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لحسم التأهل لدور الستة عشر.

وألغى هدف ديان لوفرين بضربة رأس في الدقيقة 65 تقدم دريس ميرتنز في الشوط الأول لنابولي الذي سيعود إلى إيطاليا سعيدًا بأداء منظم.

ويتصدر ليفربول حامل اللقب المجموعة الخامسة بعشر نقاط متفوقاً بنقطة على نابولي بينما يأتي سالزبورج ثالثا برصيد سبع نقاط. ويحل فريق المدرب يورجن كلوب ضيفاً على سالزبورج في ختام دور المجموعات فيما يلعب نابولي ضد جنك متذيل الترتيب.

وسيتأهل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى دور الستة عشر لو أنتصر على جنك الذي يملك نقطة واحدة وخسر 4-1 أمام ضيفه سالزبورج.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة على الأقل في النمسا في 10 – من ديسمبر لتفادي الخروج المبكر وسط جدوله المزدحم الشهر المقبل حيث سيشارك في كأس العالم للأندية في قطر.

وعدل متصدر الدوري الإنجليزي، الذي كان يمكنه حسم تأهله قبل جولة من النهاية، تأخره ولم يعثر على إيقاعه الذي اشتهر به.

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وبدأت الليلة بشكل سيء لصاحب الأرض بخروج البرازيلي فابينيو مصاباً في الدقيقة 19 فيما تبدو إنها مشكلة في الكاحل.

وزادت الأمور سوءاً لفريق المدرب كلوب عندما إفتتح البلجيكي ميرتنز التسجيل في الدقيقة 21 من زاوية ضيفة بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينتسو.

وأنكشف دفاع ليفربول بسهولة في الناحية اليسرى وزادت الإثارة بأستاد أنفيلد إذ إحتاج الأمر إلى مراجعة حكم الفيديو مرتين لأحتساب الهدف.

وزاد حماس ليفربول في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل لكن كاليدو كوليبالي مدافع نابولي أبعد محاولة روبرتو فيرمينو من على خط المرمى.

وسدد محمد صلاح في يد أليكس ميريت حارس نابولي بعد مجهود رائع من آندي روبرتسون ثم أطاح فيرمينو بضربة رأس من مكان جيد.

وجاء التعادل أخيراً عندما قفز لوفرين أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من جيمس ميلنر في الشباك ورغم ضغط صاحب الأرض قرب النهاية صمد فريق المدرب أنشيلوتي ليخرج بنقطة ثمينة.