

حسم فريق لايبزيغ الألماني تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله الأربعاء 2-2 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة، التي شهدت خسارة ليون الفرنسي أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي صفر-2.



ونجح الفريق الألماني بالعودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بهدفين، حتى الدقيقة الأخيرة عبر ثنائية بيتزي (20) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (59)، ليسجل هدفين في الدقيقتين 90 من ركلة جزاء و90+6 عن طريق السويدي إميل فورسبيرغ.



ورفع لايبزيغ رصيده الى 10 نقاط مقابل 7 لكل من زينيت وليون و4 لبنفيكا.



وبهذا التأهل دخل جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيغ الألماني، تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، بعدما قاد فريقه للتأهل لدور الـ16 قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.



ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ناجلسمان بات أصغر مدرب يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال على مدار التاريخ، إذ حقق ذلك بعمر 32 عامًا و4 أشهر و4 أيام. المصدر: موقع الكترونية

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في تاريخه.. "لايبزيغ" الألماني يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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