رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب رادس في تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة :-

ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز باخر مبارياته قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي على حساب فريق الجونة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير منذ يومين، وكانت هذة هي المباراة الرسمية الأولى للنادي الاهلي منذ فترة طويلة بعد توقف الدوري العام بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما للمنتخب الوطني.

ترتيب الدوري المصري الممتاز :-

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات والفوز في جميع اللقاءات حتى الآن، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد النجم الساحلي :-

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واستقر رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته ضد النجم الساحلي، وذلك بعد إجراء بعض التغيرات في التشكيل خلال المباراة الماضية ضد الجونة، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غيابه عن خزائن الفريق لسنوات طويلة، حيث نجح المارد الأحمر للوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وتعرض لهزيمة قاسية في النسخة الماضية من فريق صن داونز الجنوب افريقي بنتيحة خمسة أهداف نظيفة.

يذكر أن الأهلي قد حقق بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بالجولة قبل الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك بالجولة الأخيرة بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب التونسي علي معلول.