رياضة | جدول ترتيب المجموعات عقب انتهاء الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب المجموعات عقب انتهاء الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقام في قطر، بأربع، مباريات مثيرة.

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب المجموعتان الأولى والثانية عقب انتهاء الجولة الأولى من خليجي 24:-

مباراة السعودية ضد الكويت:-

حقق منتخب الكويت فوزا ثمينا على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف وقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وافتتح أحمد الظفيري أول أهداف اللقاء لصالح منتخب الكويت بتمريرة حاسمة استقرت في شباك السعودية عند الدقيقة 43.

وسجل سامي الصانع الهدف الثاني عند الدقيقة 46، قبل أن يحرز مبارك الفنايني الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى السعودية عند الدقيقة 90.

فيما أحرز فراس طارق هدف السعودية الوحيد في الوقت بدل الضائع، ليعلن حكم اللقاء فوز المنتخب الكويتي على السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة عمان ضد البحرين:-

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب عمان أمام نظيره البحريني والتى جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وشهد الشوط الأول في سيطرة المنتخب البحريني، إلا أنه أهدر العديد من الفرص لصالحه، ولم تنجح محاولاته لهز هباك عمان.

واستمر منتخبا عمان والبحرين في إهدار الفرص المؤكدة طوال اللقاء، لينتهي بتعادل الفريقين سلبيا.

مباراة الإمارت ضد اليمن:-

حقق المنتخب الإمراتي فوزا ثمينا أمام منتخب اليمن، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبد الله بن خليفة في مستهل مشوار الفريقين من كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" المقام في قطر.

ونجح على مبخوت في قيادة المنتخب الإماراتي للفوز على اليمن؛ بتسجيلة الأهداف الثلاثة للأبيض "هاتريك" في الدقائق 21 و38 و55 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإماراتي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب العراقي الذي تفوق على قطر بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية.

مباراة قطر ضد العراق:-

فاز منتخب العراق أمام قطر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن افتتاح منافسات كأس الخليج 24 المقلم في مدينة الدوحة القطرية.

وافتتح محمد قاسم أهداف اللقاء لصالح المنتخب العراقي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 18.

وسجل قاسم، الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الاول بتقدم العراق بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني،تمكن عبدالعزيز حاتم، من احراز الهدف الوحيد للمنتخب القطري بتمريرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العراق عند الدقيقة 49.

ويأتي جدول ترتيب المجموعات كالتالي:-

جدول ترتيب "المجموعة الأولى" من خليجي 24

1-منتخب الإمارات برصيد 3 نقاط

2-منتخب العراق برصيد 3 نقاط

3- منتخب قطر بدون نقاط

3- منتخب اليمن بدون نقاط

جدول ترتيب "المجموعة الثانية" من خليجي 24

1- منتخب الكويت برصيد 3 نقاط

2- منتخب البحرين برصيد نقطة واحدة

3- منتخب عمان برصيد نقطة واحدة

4- منتخب السعودية بدون نقاط