رياضة | عاجل.. حسم مصير الزمالك من المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الترجي بقطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسم مصير الزمالك من المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الترجي بقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن البلد المضيفه لمباراة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.
وأكد شلبي، خلال برنامجه مساء الأنوار على أن الزمالك سيخوض المباراة في العاصمة القطرية "الدوحة" مشيرًأ إلى أنه لا يوجد ما يمنع لعب الزمالك في قطر.
وأضاف شلبي ،أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين تلعب حاليًا كأس خليجي 24 في قطر، وأنه ولابد ضرورة فصل السياسة عن الرياضة.
وتابع :" لا توجد أي صحة للأخبار التي يتم تداولها حول تحرك الكاف لبحث سيناريوهات مباراة السوبر، مؤكدًا إلى أنه لا مانع من لعب المباراة خاصة وأن الشعوب دائمًا بينها إخاء وحب.
وفي سياق منفلص خاض أمس الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب السلام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عقب نزول بعثة الابيض ترانزيت في إثيوبيا خلال رحلة الكونغو.
وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، تحدث فيها عن أهمية مباراة مازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الصربي ميتشو على ثقته الكبيرة في اللاعبين من اجل تحقيق نتيجة طيبة أمام مازيمبي لمصالحة جماهير الزمالك، عقب الهزيمة أمام إنبي في بطولة الدوري المصري.
وقام المدير الفني بعقد جلسة سريعة مع طارق حامد على هامش التدريبات الجماعية للابيض، حيث اطمئن على حالته الصحية ومدى جاهزيته للمباراة.
وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف عصام مرعي المدرب العام، والثانية تحت إشراف احمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.
وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على لعب الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى عمل بعض التدريبات الفنية الآخرى.
فيما إكتفي الثنائي عمر السعيد وأحمد سيد زيزو بعمل بعض التدريبات التأهيلية والبدنية على هامش المران المقام على ملعب السلام، وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يشعرون بها.
ويلاقي فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.