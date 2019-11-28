رياضة | تصريح مثير من فان دايك عقب التعادل مع نابولي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من فان دايك عقب التعادل مع نابولي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي عن غضبه الشديد بعد تسجيل فريق نابولي الإيطالي الهدف الأول في المباراة ووصفه بالغير صحيح في المباراة التي جمعت بين الريدز أمام نابولي الإيطالي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول الإنجليزية.

تعرف علي تصريحات فان دايك بعد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا:

قال فان دايك مدافع نادي ليفربول :"انا لا أقع على الأرض بدون سبب كان هناك مخالفة لصالحي بالهدف الأول في الحقيقة لاعب نابولي لم يحاول لعب الكرة بل سعى للاحتكاك معي حكم المباراة لم يكن في أفضل حالاته اليوم، لم نشعر بالارتباك بعد تلقينا الهدف لقد استقبلنا أهدافًا هذا الموسم ولم نشعر بالتوتر بعدها ولم نشعر بالتوتر اليوم ولكن كان من المؤسف استقبال هدف خاصةً بعد الطريقة التي أُحرز بها."

وأضاف المدافع الدولي الهولندي في تصريحات صحفية بعد مباراة ليفربول ضد نابولي:

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"واصلنا القيام بما نريده وواصلنا الضغط في الشوط الثاني، لم تتح لهم أي فرص باستثناء الهدف الذي سجلوه ولكننا نشعر بخيبة أمل لعدم تحقيقنا الفوز، سعيد لديان لوفرين لتسجيله الهدف اليوم هو لم يسجل أوروبيًا منذ مدة طويلة بالفعل، الجميع يحاولون بذل كل ما لديهم لمساعدة الفريق في جميع المباريات".

واختتم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فان دايك تصريحاته قائلا "مواجهة سالزبورج الأخيرة في النمسا ستكون صعبة للغاية ولكننا نحب التحديات الصعبة نعلم أنها ستكون ليلة صعبة ولكننا نتطلع قدمًا إليها هدفنا في الفوز والصعود للدور القادم من البطولة كأول المجموعة".

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا :

تعادل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي نابولي الإيطالي في المباراة، التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط الي 10 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة بينما رفع نادي نابولي الإيطالي رصيده من النقاط الي 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام.