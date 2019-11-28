رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح أمام نابولي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح أمام نابولي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي مباراة نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نابولي الإيطالي منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف نابولي الوحيد في مرمى ليفربول ميرتنز في الدقيقة 21 ليرد نادي ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة 65 لوفرين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت مباراة ليفربول ونابولي اليوم عودة المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر إلى المشاركة مع فريقه بشكل أساسي مرة أخرى عقب تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

وقدم صلاح أداء مميز خلال مباراة ليفربول ونابولي اليوم على الرغم من عودته من إصابة طويله ولكنه عجز عن تسجيل أي أهداف.