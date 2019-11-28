شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع بجهازه المعاون واللاعبين لوضع خطة مواجهة مازيمبي الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم الخميس ، الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جلسة مع افراد جهازه المعاون في وجود اللاعبين ، لوضع خطة مواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر ،أن يخوض فريق الزمالك تدريبه قبل الأخير استعدادا لمواجهة بطل الكونغو ، لاسيما أن ميتشو سيحدد العناصر التي تشارك أمام مازيمبي كيفية الخروج من المباراة الي بر الامان ، عقب هذا المران خاصة أن الفريق وصل صباح أمس الي العاصمة الاثيوبية أديس ابابا ترانزيت في طريق الذهاب الي الكونغو لخوض مباراة مازيمبي، وظلت بعثة الزمالك في اثيوبيا حتي مساء أمس، بسبب حجوزات رحلات الطيران، مما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو لاقامة مران الفريق عصرا ، في فندق قريب من مطار اديس ابابا ، للحفاظ علي اللياقة البدنية للاعبين.

وفضل ميتشو عدم خوض الفريق مرانا قويا ، واكتفي بفك عضلات ومران بدني خفيف خاصة ان رحلة السفر من القاهرة الي الكونغو طويلة وتستمر يومين ولهذا فان الجهاز الفني فضل عدم خوض مرانا فنيا قويا خوفا من تعرض اللاعبين للارهاق او أي إصابة قبل المباراة الهامة.