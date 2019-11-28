موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في البطولة الأفريقية والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي النجم الساحلي التونسي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، وهي مباراة هامة يستضيفه فيها النجم الساحلي على أرضه وتقام المباراة على أرض الملعب الأوليمبي برادس بالعاصمة تونس حيث تم نقل المباراة من ملعب سوسة إلى رادس بسبب أعمال الصيانة التي تتم على أرض ملعب النجم، وكان الأهلي قد بدأ بالفعل مرانه عقب وصوله إلى تونس بقيادة مدربه الفني السويسري رينيه فايلر، تأتي هذه المباراة بعد أن كان الأهلي قد التقي الأثنين الماضي مع الجونة في إطار مباريات الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تقام المباراة في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة 29 نوفمبر، الثامنة بتوقيت تونس، الـ 10 بتوقيت الرياض و الـ 11 بتوقيت الإمارات.

يدخل الأهلي مباراة النجم الساحلي، وهو على رأس المجموعة الثانية مع كلا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في نفس المجموعة، ويلعب الأهلي بتشكيلة مكونة من 22 لاعب، هما كالتالي:-

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

مباراة اليوم تُعد تحدي بالنسبة للسويسري رينيه فايلر، فيريد تحقيق انجاز أمام النجم الساحلي، خاصةً أن النجم لم يخسر على أرضه من قبل من أي فريق مصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي المفتوحة والمشفرة

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المباراة مذاعة على شاشة قنوات bein sports، صاحبة حق البث لكل مباريات البطولة الأفريقية بداية من دور المجموعات، كما تذاع المباراة على القناة المجانية الأرضية المفتوحة، وهي القناة الوطنية الأولى بالتلفزيون التونسي، والمباراة من تعليق محمد بركات على قناة البي ان سبورت.

تاريخ النادي الأهلي والنجم الساحلي في البطولة الأفريقية

مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم هي الخامسة للأهلي في البطولة الأفريقية، حيث تغلب الأهلي في الدور التمهيدي على بطل جنوب افريقيا اطلع بره بمجموع نتائج المبارتين 13 – 0، ثم تغلب الأهلي في دور الـ 32 على كانو الغيني بنتيجة 0-6، ولم تهتز شباك الأهلي في البطولة حتى الآن.

أما النجم الساحلي فقد تغلب في الدور التمهيدي على هافيا كونكاري بنتيجة 9 – 2، وتغلب بصعوبة على أشانتي كوتوكو بنتيجة 3 – 2.

تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي في البطولة الأفريقية

مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم، ستكون رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا من قبل 13 مرة، فاز الأهلي في أربع مباريات وفاز النجم 3 مرات، وتعادلا في 6 مباريات، آخر مواجهة جمعت الأهلي والنجم كانت في البطولة الأفريقية النسخة الماضية في الدور قبل النهائي، وانتهت بفوز النجم على ملعبه بنتيجة 2 – 1 وكان الأهلي قد فاز قبلها في مباراة الذهاب على أرض ملعب برج العرب بنتيجة 2- 6.