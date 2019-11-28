شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 16 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 16 بدورى محترفى كرة اليد للرجال الكبار و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 .
تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع 6 أكتوبر و سبورتنج مع الأهلى و البنك الأهلى مع المعادى و أصحاب الجياد مع الطيران و سموحة مع الأوليمبى و الجزيرة مع هليوبوليس و الزهور مع طلائع الجيش و محافظة الفيوم مع حدائق الأهرام و الحوار مع جزيرة الورد .
بينما تشهد الجولة الـ 17 فى ختام المرحلة الاولى بالدورى و المقرر لها غدا الجمعة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الزمالك و 6 أكتوبر مع المعادى و الطيران مع سبورتنج و الأوليمبى مع البنك الأهلى و هليوبوليس مع أصحاب الجياد و طلائع الجيش مع سموحة و حدائق الأهرام مع الجزيرة و جزيرة الورد مع الزهور و الحوار مع محافظة الفيوم .
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