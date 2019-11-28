شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الصم» يختتم بطولة البلوت ويعتمدها في برنامجه الزمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر الشمراني (جدة)

نظم الاتحاد السعودي لرياضة الصم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بطولة البلوت للصم، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وشارك في البطولة ٣٢ لاعبا يمثلون ١٦ فريقا، ‏وتم تنظيم وإدارة البطولة وتحكيمها من قبل مجموعة من الشباب الصم، وبمتابعة وحضور رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني، والأمين العام عبدالله العيسى، وبحضور وإشراف عضو لجنة الألعاب الورقية باتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية خالد عبدالله آل سلطان، ورئيس مجموعة شباب التطوعية عبدالله بابصيل، وجميع أعضاء المجموعة الذين لهم باع في العمل التطوعي.

‏وفي ختام البطولة، قام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني بتكريم أصحاب المراكز الأولى في البطولة، واللجان العاملة فيها، حيث تم تكريم عضو لجنة الألعاب الورقية باتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية خالد عبدالله آل سلطان، وتوج بالمركز الأول في البطولة الفريق المكون من الثنائي «محمد آل سلامان، وخالد الشمراني»، فيما حصل الفريق المكون من «بكر الرميلي، وسلطان الأسمري» على المركز الثاني، وحصل الفريق المكون من «عبدالله الضبيب، وفارس البقمي» على المركز الثالث، بينما حصل الفريق المكون من «علي المالكي، وعلي القحطاني» على المركز الرابع.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني شكره وتقديره للرئيس العام للهيئة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي، وجميع مسؤولي الهيئة، واللجنة، على دعمهم لنشاطات الفئات الخاصة عموما.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم أن هذا النشاط يعتبر تجريبيا، وقد تقرر إدراج هذه اللعبة في البرنامج الزمني للاتحاد للعام القادم في جميع نوادي ومراكز الصم في المملكة.