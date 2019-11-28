شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري لاعب الأسبوع «آسيوياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

حصل لاعب الهلال سالم الدوسري على جائزة لاعب الأسبوع في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وكان الدوسري سجل هدف الهلال الأول لفريقه الذي نجح في تحقيق لقب البطولة الآسيوية. ويبدو أن سالم الدوسري كان عازماً في هذه البطولة على تحقيق الثأر لنسخة نهائي 2017، عندما تعرض للطرد في مباراة الإياب أمام أوراوا ريدز، ليكون رده تحقيق بطولة عندما سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 74؛ وهو الهدف الذي رجح ومنح فريق الهلال الثقة بالتتويج، كون الهلال كان فائزاً في مباراة الذهاب بالرياض بهدف مقابل لا شيء.

فيما جاء في المركز الثاني اللاعب الهلالي البيروفي أندريه كاريللو، بعدما قدم مستوى مميزاً ترجمه بصناعة هدف التأكيد الذي سجله اللاعب غوميز.