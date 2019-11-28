شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتفوق على أياكس ونابولي وباريس سان جرمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

صنف موقع football world rakings المختص في تصنيف الأندية العالمية، فريق الهلال السعودي في المركز الثامن عشر في ترتيب الأندية العالمية متفوقاً على أندية تلعب وتشارك في أقوى الدوريات العالمية، مثل باريس سان جرمان الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي وغيرها من الأندية العالمية.

وبحسب تصنيف الاتحاد الآسيوي، قفز الفريق الهلالي بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية إلى المركز الثاني آسيوياً برصيد 114.69، والأول على أندية غرب آسيا في سلم ترتيب وتصنيف الأندية الآسيوية.

وحل فريق الأهلي السعودي في المركز الثامن برصيد 91.69.

يذكر بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد نهاية دوري أبطال آسيا للأندية يصدر ترتيب الأندية التابعة له.