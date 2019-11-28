شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى بن راشد: الملك فهد حسم لقب خليجي 2 للكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حوار: عبدالله الغزال (الأحساء)

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.. اسم ارتبط ارتباطا وثيقا مع البطولات الخليجية منذ مهدها، حيث يعتبر أحد رموز الرياضة الخليجية ومرجعا لها، وذا إسهامات ومواقف كثيرة لا زال صداها إلى الآن. "الخليج 365" التقت الشيخ عيسى لتغوص معه في أغوار بطولات الخليج مستذكرة مع ضيفها عدة أحداث ومواقف، حيث كشف عن خفايا بطولات سابقة واسترجع ذكريات الماضي بما فيه من شجن، راوياً في السطور التالية أبرز تلك الأحداث..

• كيف كانت فكرة بطولة الخليج؟

•• كانت فكرة كأس الخليج بدايتها من وجبة عشاء جمعت الأمير خالد الفيصل والشيخ محمد آل خليفة بحضور عدد من الشخصيات الرياضية الخليجية في الرياض، على هامش أحد الاجتماعات الخليجية الخاصة، وتم طرح الفكرة أن تقام كل سنتين في دولة، وكانت البحرين أول الدول المستضيفة للبطولة.

• ما هي أول بطولة خليج لحقت عليها؟

•• أنا حضرت من أول بطولة خليجية أقيمت في البحرين عام 1970، على ملعب (رملي) وشاركت فيها 4 منتخبات، هي البحرين والكويت والسعودية وقطر، وتوج بلقبها المنتخب الكويتي.

• كم كان عمرك وقتها؟

•• أعتقد كان عمري حينها 32 عاماً كنت شابا.

• ما هو منصبك حينها؟

•• لم أكن أحمل وقتها منصباً في البطولة، لكني كنت أعمل نائب القائد العام بالجيش البحريني.

• ما هي قصة خليجي 2 وفوز الكويت؟

•• نظراً لتعادل المنتخبين السعودي والكويتي بالنقاط، حسم الملك فهد هوية البطل للمنتخب الكويتي، خصوصاً بعد أن شطبت اللجنة المنظمة نتائج منتخب البحرين الذي انسحب من مباراته مع السعودية بقرار من مدربه حينها المصري حمادة الشرقاوي، حيث شطبت نتائج مباريات البحرين وتعادلت السعودية والكويت بالنقاط.

• ما هو سبب عدم مشاركة السعودية في خليجي 10 بالكويت؟

•• بسبب شعار البطولة وقتها، وحاولت أنا التوسط والتدخل بين الأمير فيصل بن فهد رحمه الله والشهيد فهد الأحمد، لكن الأمير أصر على موقفه.

• عندما تلعب دورات الخليج ما الذي يدور في خاطرك من ذكريات؟

•• الالتقاء بالأشقاء والتعارف بينهم وبناء علاقات بين الجميع سواء لاعبين أو جماهير.

• ما هي أفضل نسخة في رأيك؟

•• البطولة الرابعة التي أقيمت في قطر؛ كون جميع المنتخبات المشاركة كانت قوية ولديها عناصر مميزة وفازت فيها الكويت، وشهدت جدلاً كبيراً لرغبة القطريين في تسجيل 4 لاعبين ليسوا من قطر، وتمت الموافقة على تسجيل لاعبين فقط وعدم تسجيل لاعبين آخرين لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما الأصليين، وكاد المستضيف قطر أن ينسحب لولا بعض التدخلات في اللحظات الأخيرة.

• ماذا تحرص عليه أنت في بطولات الخليج؟

•• أحرص على وجود الأشخاص المؤثرين في البطولات الخليجية وذلك لأهمية حضورهم وتواجدهم.

• ما هي الدورة التي لم تستطع التواجد فيها، ولماذا؟

•• أنا حضرت جميع البطولات الخليجية باستثناء البطولة رقم 20 التي أقيمت في اليمن بسبب عدم تلقيّ دعوة للحضور من قبل المنظمين، وأنا في الحقيقة لا ألومهم وذلك لعدم معرفتهم بي للأسف.

• من الذي فقدته البطولة؟

•• فقدت أشخاصا كثيرين من دول الخليج، لكن يبقى الأمير فيصل بن فهد والشهيد فهد الأحمد أبرز الأشخاص الذين فقدتهم أنا شخصياً والبطولة فقدتهم.

• لماذا البحرين لم تحققها؟

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•• لا أعرف سبب عدم حصولنا على اللقب حتى الآن لو كان لدينا علم بذلك لقمنا بإصلاحه ومعالجته، إذ إننا عملنا كل شيء لكن للأسف دون فائدة.

•من ترشح في هذه النسخة؟

•• منتخب قطر.

• هل ستتواجد في خليجي 24 لمتابعة المباريات؟

•• تواجدي مستبعد بسبب ظروفي الصحية التي تمنعني من الحضور.

• ما هي المباريات التي تحرص على حضورها بخلاف البحرين؟

•• للمعلومية أنا في السابق أحضر جميع المباريات لجميع المنتخبات الخليجية بما فيها مباريات المنتخب البحريني على الرغم من المنع الطبي لي عن مشاهدة ومتابعة المباريات لكنني لا ألتزم بالتعليمات، لكن في الفترة الأخيرة بدأت التزم في سماع ونصائح وتعليمات الأطباء بعد حادثة الفقيد السعودي عبدالله الدبل رحمه الله، إذ كانت لي بمثابة الدرس وقمت بالالتزام بالنصائح الطبية وعدم حضور مباريات الأحمر.

• عندما تذكر بطولة الخليج من اللاعب الذي يطرى على بالك؟

•• لاعبون كثيرون، ومن أبرزهم خليل الشويعر، ماجد عبدالله، عدنان الطلياني، منصور مفتاح، جاسم يعقوب والعنبري.

• أنت مع استضافة منتخب ليس من الخليج في كل نسخة؟

•• أنا مع وجود المنتخبات الخليجية فقط، لأن وجود المنتخبات الأجنبية في البطولة لا فائدة فيه كونها إذا جاءت لدينا تأتي للفسحة والنزهة ولا يكون لديها جدية، وبالتالي لا يوجد فائدة فنية للمنتخبات الخليجية وإذا جاءت منتخبات قوية ستكسب البطولة وتفقد البطولة هدفها.

• وهل أنت مع إقامة مسابقات مختلفة أو فقط كرة قدم؟

•• تم تجربتها سابقاً لكن للأسف لم تستمر ولا أعرف سبب ذلك.

• موقف لا تنساه في بطولات الخليج؟

•• بصراحة مواقف كثيرة، لكن يوجد موقفان عالقان؛ الأول هو في البطولة الثالثة بالكويت عندما اشتبك الجمهور برجال الأمن، ووصلتنا عدد من القوارير في المنصة الرئيسية، وكذلك في العراق عندما طلب منا الظهور وعمل مظاهرات في الشوارع وهذا الأمر كان غريبا جداً وخطيرا حينها.

• ما هو فريقك المفضل في البحرين وخارجه؟

•• أنا معروف في البحرين أشجع البحرين، وفي إسبانيا ريال مدريد، وفي إنجلترا تشيلسي وفي السعودية الأهلي.

• من هو أفضل لاعب خليجي حالياً؟

•• لا يوجد لاعب خليجي حالياً مميز أو بمستوى اللاعبين السابقين للأسف.

• لماذا لا يحترف الخليجيون في الخارج؟

•• مستوياتهم أقل من طموح الأندية الخارجية، مما يتوجب علينا الاهتمام بدورياتنا ومنتخباتنا حتى تساعد اللاعبين في الاحتراف خارجياً.

• مباراة لا تنساها في كأس الخليج؟

•• مباراة البحرين والكويت في افتتاح الدورة السادسة فاز البحرين بهدفين، كان نجمها البحريني خليل الشويعر.

• هدف لا تنساه؟

•• هدف اللاعب الكويتي جاسم يعقوب في مرمى المنتخب العراقي بالبطولة الرابعة.