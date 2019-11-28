شكرا لقرائتكم الأهلي يؤدي مرانه على ستاد رادس استعدادا للقاء النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى فريق الاهلي مرانه مساء اليوم ،الخميس، على ستاد رادس، والذي يستضيف مواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها غداً الجمعة، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالمجموعة التي تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

وتدرب الأهلي منذ وصوله تونس يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب الجامعة التونسية، فى الوقت الذي تقرر أن يخوض الفريق مران اليوم على ملعب رادس حسب لوائح الأتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة تونس وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.